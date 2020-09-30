Пашаев рассказал о потоке клиентов после дела Ефремова

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев признался, что после дела актера Михаила Ефремова к нему идет поток клиентов. Об этом юрист рассказал «КП».

По его словам, желающих нанять его даже больше, чем раньше: ему звонят из Латвии, Литвы, Лондона, Германии и Австралии. Пашаев утверждает, что, несмотря на лишение статуса, он может по-прежнему оказывать юридические услуги по гражданским и семейным делам, за исключением уголовных, по которым может защищать потерпевших.

Бывший адвокат подал свою жалобу на приговор Ефремову, хотя уже и не является его защитником. В ней он указал на «недопустимость доказательств» и «нарушение Уголовно-процессуального кодекса» и потребовал вернуть дело в прокуратуру. После апелляции Пашаев пообещал дать пресс-конференцию и объяснить свою позицию.

28 сентября сообщалось, что Ефремов обжаловал приговор, указав, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить ему наказание.

Авария с его участием произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

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