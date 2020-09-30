Пашаев раскрыл подробности найма Ефремовым

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев раскрыл подробности своего найма актером Михаилом Ефремовым по уголовному делу о смертельном ДТП. Об этом юрист рассказал «Комсомольской правде».

Пашаев опроверг версию о том, что на его кандидатуре настояла супруга артиста Софья Кругликова и что якобы из-за этого Ефремов разругался с ней. По его словам, жена актера была, наоборот, категорически против его участия в деле.

«Как я с ней вначале разговаривал, вы не представляете», — сказал Пашаев, добавив, что потом он ее зауважал, так как она всегда записывала сказанные им слова во время общения с Ефремовым.

«Так что выбрал меня сам Ефремов, никто не заставлял», — подытожил бывший адвокат.

28 сентября сообщалось, что актер обжаловал приговор, указав, что раскаивается, признает себя виновным и просит смягчить ему наказание.

Авария с участием российского артиста произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

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