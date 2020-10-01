Пашаева облили фекалиями в центре Москвы

Неизвестные напали на бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, у входа в здание редакции информагентства «Россия сегодня» и облили его фекалиями. Об этом в четверг, 1 октября, телеканалу «360» сообщил сам Пашаев.

По его словам, четверо молодых людей подошли к нему и спросили его имя, когда Пашаев назвался, один из нападавших облил его нечистотами из термоса. При этом незнакомцы заявили Пашаеву: «За вчерашнее высказывание». Он напомнил, что вчера обещал раскрыть заказчика из числа высокопоставленных чиновников, кто стоял за делом Ефремова, и гонениями на самого адвоката. По его словам, в его распоряжении оказалась переписка между высокопоставленными чиновниками в отношении него.

Пашаев сумел догнать нападавшего, а когда тот упал и выронил документы, он забрал их. Это некий Илья 22 лет. Экс-адвокат посоветовал молодому человеку добровольно прийти к нему и рассказать о заказчике нападения.

Видео после инцидента публикует Telegram-канал Hue.

tg

На кадрах виден термос и следы нечистот на ступеньках.

Авария с участием российского артиста произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

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