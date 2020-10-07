Сестра Ефремова описала его состояние и жизнь в изоляторе

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия описала условия его пребывания в изоляторе. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, артист находится в нормальной обстановке, и ему ничего там не угрожает. «За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!» — рассказала его сестра, добавив, что он взял с собой пьесу и читает ее сокарменикам.

Отвечая на вопрос о том, не пал ли актер духом, Ефремова заявила, что он сильный и некапризный. «Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает», — выразила уверенность она.

Ефремова добавила, что в настоящий момент родственники намерены «вытащить» его из изолятора любыми способами. «Наказан не Мишка. Наказаны мы. Дети, семья. Да вообще, честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня», — подчеркнула сестра актера.

Авария с участием российского артиста произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Анастасия Ефремова — дочь Олега Ефремова от второй жены, с которой он жил в неофициальном браке, актрисы Ирины Мазурук. В настоящее время Ефремова, театральный критик по образованию, — редактор журнала «Страстной бульвар, 10», президент Благотворительного фонда Олега Ефремова, директор театрального фестиваля «ПостЕфремовское пространство».