Потерпевшие потребовали от Ефремова три миллиона рублей

В Москве трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова подали иски о компенсации морального вреда на общую сумму три миллиона рублей. Об этом во вторник, 6 октября, со ссылкой на адвоката Александра Добровинского сообщает ТАСС

По данным защитника, каждый член семьи погибшего в аварии водителя Сергея Захарова потребовал по одному миллиону рублей. Эти деньги они запросили в связи с основанием фонда имени погибшего родственника, цель которого в том, чтобы помогать таким же пострадавшим, как и они. Все отсуженные у Ефремова средства пойдут, по словам Добровинского, в счет вновь созданного благотворительного фонда.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября актер был приговорен к восьми годам лишения свободы.