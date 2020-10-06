Бывшего адвоката Ефремова проверят на клевету против полицейских

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, проверят на клевету против полицейских. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает РБК.

По данным издания, в Следственный комитет России (СКР) обратился предприниматель Анзор Псуноков, который попросил проверить выступление Пашаева во время пресс-конференции 1 октября на предмет клеветы в отношении сотрудников полиции. Бизнесмен убежден, что демонстрация лишенным статуса адвоката Пашаевым служебной переписки между высокопоставленными полицейскими журналистам является попыткой дискредитации органов внутренних дел.

Бизнесмен Псуноков убежден, что Пашаев был в этом заинтересован, желая избежать ответственности по начатому против него еще в 2017 году уголовному делу по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), в котором предприниматель является потерпевшим, а бывший адвокат Михаила Ефремова проходит в качестве свидетеля.

2 октября сообщалось, что актер Михаил Ефремов заявил о «гипнотизирующем» давлении со стороны своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который отговорил его от признания вины в смертельном ДТП.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы. Защита обжаловала приговор.