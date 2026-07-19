Финская активистка Райски: Сатанистов в Европе используют для дестабилизации общества

Сатанистов (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено) начали использовать в Европе, чтобы запугать и дестабилизировать общество. Об этом в беседе с РИА Новости заявила финская активистка Салли Райски.

По мнению активистки, все инциденты, связанные с сатанизмом, официально скрываются, а ответственность за происшествия перекладывают на мигрантов или русских. «У нас есть уже смертники в Швейцарии. Правда, никто не говорит, что это, возможно, из сатанистской сферы. Получается дестабилизация», — отметила Райски.

Она рассказала агентству, что недавно мужчина попытался расстаться с жизнью на глазах у попутчиков в автобусе, однако официальные версии не связывают его поступок с сатанизмом. «Можно, например, сказать, что это был не сатанист, а это был, например, какой-то мигрант, что он совершил террористическую атаку или, например, в какой-то момент можно сказать даже "русские". Все можно сделать инструментом именно с помощью этих эмоций», — добавила женщина.

Таким образом, с ее слов, людей психологически подталкивают к использованию силы, чтобы вновь вернуть стране стабильность. «Что нужно идти на Украину, чтобы опять стабилизировать свою страну. Это(делается постепенно, потихоньку, просто людей нужно сначала запугать», — заключила Райски.

Уточняется, что в марте 2026 года в Швейцарии в результате пожара в автобусе погибли шесть человек, пятеро пострадали. Полиция возбудила уголовное дело, расценив происшествие как «преднамеренный акт», его также связывали с попыткой расстаться с жизнью.

Ранее стало известно, что на территории стран Европы действуют сатанинские группировки (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено), которые маскируются под семьи, используя ритуалы и финансовое подчинение.

