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Ефремов рассказал о «гипнотизирующем» Пашаеве

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Актер Михаил Ефремов заявил о «гипнотизирующем» давлении со стороны своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который отговорил его от признания вины в смертельном ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Артист подал новую жалобу на свой приговор, в которой признает вину, раскаивается и говорит о негативном влиянии на него Пашаева. Ефремов объяснил, что поначалу его позицией было покаяние и раскаяние, он записал соответствующее обращение к потерпевшим, сообщает РЕН ТВ. Но появился Пашаев, и актер попал под его влияние, отметив, что это было «наваждение, гипноз». Ефремов поверил Пашаеву и в его обещание «благополучного исхода» дела.

«Моя задача во всем с ним соглашаться», — пишет актер в своей жалобе. Он рассказал, что Пашаев переругался со всеми потерпевшими, совершенно не разбирается в делах по ДТП и не умеет юридически грамотно выражать свои мысли.

Ранее стало известно, что Ефремов недоплатил компенсацию потерпевшему Виталию Захарову, старшему сыну погибшего в ДТП. Артист погасил только 600 тысяч рублей из 800 тысяч рублей, присужденных судом в качестве морального ущерба.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября актер был приговорен к восьми годам лишения свободы.


Предыстория: Ефремов недоплатил сыну погибшего в ДТП
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