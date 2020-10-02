Из-за липовой справки в деле Ефремова уволили полицейского

Участкового полиции уволили со службы из-за липовой справки в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, сотрудник МВД написал, что погибшему Сергею Захарову сдавала койко-место Ирина Стерхова, которая на самом деле являлась его гражданской женой. В итоге суд не признал ее потерпевшей по делу о смертельном ДТП. Участковый сознался, что эту справку ему помог составить знакомый адвоката Эльмана Пашаева, который защищал Ефремова.

Адвокат Стерховой Вадим Никулин сообщил, что в ходе служебной проверки служба собственной безопасности МВД нашла нарушения в действиях участкового, его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы проверки направлены в Следственный комитет России для решения вопроса о привлечении полицейского к уголовной ответственности за фальсификацию документов.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября актер был приговорен к восьми годам лишения свободы.

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