Умерла звезда рок-музыки 90-х

Умерла басистка популярной в 90-х рок-группы L7 Дженнифер Финч

Умерла звезда популярной в 1990-х годах американской рок-группы L7 Дженнифер Финч. Пост появился на странице музыкального коллектива в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Басистка и вокалистка скончалась в возрасте 59 лет. Отмечается, что она долгое время боролась с раком мозга.

«С огромной скорбью в сердце мы сообщаем, что сегодня ушла из жизни наша любимая коллега по группе, подруга и верная соратница по бунтарству Дженнифер Финч», — говорится в публикации.

Группа L7 была основана в 1985 году в Лос-Анджелесе гитаристками Донитой Спаркс и Сьюзи Гарднер. Дженнифер Финч вошла в состав коллектива в качестве бас-гитаристки в 1986 году и записала с ним четыре студийных альбома, включая коммерчески успешный Bricks Are Heavy 1992 года. Финч покинула группу в 1996 году, однако вернулась после воссоединения состава в 2014 году и выступала с L7 до своей смерти.

Ранее в июле сообщалось, что солист и один из основателей культовой американской диско-группы Village People Виктор Уиллис ушел из жизни в возрасте 74 лет.