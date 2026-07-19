В России оценили последствия массированного удара по Украине для ВСУ

Депутат Колесник о последствиях удара по Украине: Ущерб ВСУ нанесен колоссальный

Ущерб Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен колоссальный, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о последствиях массированного удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по Украине.

«Мы стали наносить очень чувствительные удары по логистической цепочке ВСУ. По началу этой цепочки, по месту сборки вооружения, которое поступало на Украину через порты Одессы, Черноморска, Николаева. Надо продолжать эту работу. Не дать восстановиться этим стратегическим объектам ВСУ», — заметил Колесник.

По словам депутата, также необходимо продолжать работу вглубь территории Украины по местам сборки беспилотников.

«Также [нужно продолжать работу] и по различным объектам для хранения боеприпасов, для хранения запчастей для изготовки дронов и другого вооружения. Сейчас вот этим наши Вооруженные силы занимаются», — заключил он.

Российские войска в ночь на 19 июля нанесли удары по военно-промышленным объектам и центрам логистики в Киеве, области и других городах при помощи высокоточного оружия и беспилотников.

В Минобороны России сообщили, что удары были нанесены по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киев и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта Южный Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.