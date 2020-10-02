Схватка Пашаева с облившим его фекалиями активистом попала на видео

Бывший адвокат Эльман Пашаев вступил в схватку с активистом, который облил его фекалиями в центре Москвы. Видео поединка опубликовал «360» в своем Telegram-канале.

На кадрах Пашаев делает подсечки молодому человеку, тот несколько раз падает.

О нападении неизвестных сообщил 1 октября Пашаев. По его словам, четверо молодых людей подошли к нему и спросили его имя, а когда Пашаев назвался, один из нападавших облил его нечистотами из термоса. При этом незнакомцы заявили Пашаеву: «За вчерашнее высказывание». Он напомнил, что обещал раскрыть заказчика из числа высокопоставленных чиновников, кто стоял за делом Ефремова, и гонениями на самого адвоката. Пашаев сумел догнать нападавшего, а когда тот упал и выронил документы, он забрал их. Это некий Илья 22 лет. Экс-адвокат посоветовал молодому человеку добровольно прийти к нему и рассказать о заказчике нападения.

Активисты объяснили, что не планировали нападать на юриста и портить его имущество, а лишь хотели вручить «"Оскар" за его неприкрытую ложь». Однако, приближаясь к Пашаеву, молодой человек, несший термос с нечистотами, «поскользнулся на ступеньке и некоторое количество содержимого попало» на защитника. Активисты выразили готовность возместить Пашаеву стоимость испорченного костюма.

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