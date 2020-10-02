Облившие Пашаева фекалиями активисты объяснились

Активисты, напавшие на бывшего адвоката Эльмана Пашаева и облившие его фекалиями, объяснили свой поступок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По их словам, они не планировали нападать на юриста и портить его имущество, а лишь хотели вручить «"Оскар" за его неприкрытую ложь». Однако, приближаясь к Пашаеву, молодой человек, несший термос с нечистотами, «поскользнулся на ступеньке и некоторое количество содержимого попало» на защитника.

Активисты добавили, что готовы возместить Пашаеву стоимость испорченного костюма и готовы перевести деньги ему на карту, если только она не заблокирована.

Инцидент произошел 1 октября. Четверо молодых людей подошли к Пашаеву и спросили его имя. Когда он назвался, один из нападавших облил его нечистотами. При этом незнакомцы заявили Пашаеву: «За вчерашнее высказывание». Юрист сумел догнать нападавшего, а когда тот упал и выронил документы, он забрал их. Это некий Илья 22 лет. Экс-адвокат посоветовал молодому человеку добровольно прийти к нему и рассказать о заказчике нападения.