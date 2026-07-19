12 человек не выжили из-за сильных паводков в Индии

Дома оказались затоплены и 12 человек не выжили из-за сильных паводков в Индии

В Индии прошли сильные ливни, вызвавшие разрушительные паводки. Об этом пишет The New Indian Express.

Отмечается, что в северном регионе Джамму и Кашмир из-за непрекращающихся дождей оказались затоплены дома и повреждены дороги, также потоками воды смыло автомобили. 12 человек не выжили.

Известно, что в настоящее время ведутся масштабные спасательные операции. При этом синоптики предупредили о продолжительном периоде дождей.

Ранее в июле сообщалось, что российский город затопило из-за сильнейших ливней.