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13:30, 19 июля 2026Мир

12 человек не выжили из-за сильных паводков в Индии

Дома оказались затоплены и 12 человек не выжили из-за сильных паводков в Индии
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В Индии прошли сильные ливни, вызвавшие разрушительные паводки. Об этом пишет The New Indian Express.

Отмечается, что в северном регионе Джамму и Кашмир из-за непрекращающихся дождей оказались затоплены дома и повреждены дороги, также потоками воды смыло автомобили. 12 человек не выжили.

Известно, что в настоящее время ведутся масштабные спасательные операции. При этом синоптики предупредили о продолжительном периоде дождей.

Ранее в июле сообщалось, что российский город затопило из-за сильнейших ливней.

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