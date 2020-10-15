В СИЗО с Ефремовым покончил с собой заключенный

В московском СИЗО «Водник», где содержится актер Михаил Ефремов, покончил с собой заключенный. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, арестант совершил суицид в камере, других подробностей не сообщается. Начата доследственная проверка о доведении до самоубийства. Позже этот источник уточнил, что была попытка суицида, однако заключенный не погиб.

Управление ФСИН по Москве опровергло факт самоубийства заключенного.

В «Воднике» содержится осужденный на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП артист Ефремов. Он ожидает пересмотра приговора, который назначен на 20 октября в Мосгорсуде. 9 сентября сообщалось, что актера будут содержать только в тех камерах, где ведется видеонаблюдение. Также будут фиксироваться все перемещения Ефремова — от прогулки до похода на помывку. Такой режим в СИЗО ввели после того, как в одной из камер нашли мертвым топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. На теле заключенного было три колото-резаных ранения: одно — в области шеи, два — в области сердца.

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