Тесак признавался в убийствах в отсутствие адвоката

Националист Максим Марцинкевич (Тесак) давал признательные показания о совершенных им убийствах в отсутствие адвоката. Об этом заявил защитник Алексей Михальчик, комментируя заявления Следственного комитета России (СКР) о причастности националиста к преступлениям, передает РБК в своем Telegram-канале.

Юрист хотел бы, чтобы представитель СКР объяснила отсутствие адвоката при даче показаний Тесаком, который обязан присутствовать по закону. Он считает, что пытки, под которыми выбивались признания, и стали причиной смерти Марцинкевича.

«Таких дел мы видели массу, и у меня вызывает сомнение, что кто-то смог бы пройти красноярские лагеря, не взяв на себя парочку убийств», — заявил Михальчик, напомнив о базовом принципе презумпции невиновности, который предполагает, что говорить о причастности человека к преступлению можно только после следствия и суда.

Ранее 17 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что Марцинкевич признался в совершении двух двойных убийств лиц неславянской национальности и описал места захоронений жертв. В одном из них следователи нашли останки погибших. По ее словам, Тесак раскаялся в содеянном и неизбежность пожизненного срока стала мотивом его решения совершить самоубийство.

16 сентября Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере челябинского СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».

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