СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет

Националист Максим Марцинкевич (Тесак) начал убивать с 19 лет, но во время отбытия наказания раскаялся и признался в новых преступлениях. Об этом «Комсомольской правде» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в спокойной доверительной беседе со следователем он признался, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Петренко отметила, что у СКР имеются записи его допросов. На них Тесак полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в то время, когда он был приверженцем националистических взглядов.

Тесак решил рассказать не только о двойном убийстве граждан неславянской национальности в 2007 году, но и подробно описал обстоятельства другого двойного убийства, о котором правоохранительным органам не было известно. Марцинкевич описал место захоронения жертв. Там следователи обнаружили останки погибших.

16 сентября Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере челябинского СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».

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