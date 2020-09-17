Следователи «с уверенностью» подтвердили самоубийство Тесака в СИЗО

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что националист Максим Марцинкевич (Тесак) совершил самоубийство в СИЗО. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает «Комсомольская правда».

По ее словам, об этом можно говорить «с уверенностью» — у Тесака был «очень серьезный» мотив для суицида, так как недавно была установлена его причастность к двойному убийству 2007 года.

Ранее сообщалось, что, по словам адвокатов, признательные показания из Марцинкевича выбивали. Юрист Алексей Михальчик рассказал, что его подзащитного во время этапа в Красноярске поместили в так называемую пресс-хату и заставили признаться в совершении тяжких преступлений, в том числе убийств.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».

Родители Тесака потребовали возбудить дело об убийстве их сына — они уверены, что он не мог покончить собой.