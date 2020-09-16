Родители Тесака потребовали возбудить дело об убийстве их сына

Родители националиста Максима Марцинкевича (Тесак), найденного мертвым в СИЗО, уверены, что их сын не мог покончить собой. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

Они потребовали возбудить уголовное дело об убийстве. Соответствующее обращение представитель интересов семьи, адвокат Алексей Михальчик, направил председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.

В заявлении также отмечается, что 9 сентября Марцинкевич рассказывал своему адвокату о пытках, которым его подвергали в СИЗО.

Ранее адвокаты Тесака, Владимир Краснов и Алексей Михальчик рассказывали, что к их подзащитному в СИЗО приезжали «специально обученные люди», которые добивались от него признательных показаний по убийствам, а во время этапа в Красноярске задержанного поместили в так называемую пресс-хату, где вновь выбивали показания.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».