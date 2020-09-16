Опубликовано последнее фото покончившего с собой в СИЗО Тесака

В сети появилось фото покончившего с собой в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака), сделанное за 6 дней до его смерти. Кадр опубликован в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Подчеркивается, что это последний снимок Марцинкевича. На нем Тесак смотрит вверх, и под его левым глазом заметна тень, судя по всему, это синяк.

Ранее выяснилось, что перед смертью националист оставил предсмертную записку. В своем послании он написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска, в камере которого его нашли мертвым. Тесак также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник.

При этом пользователи соцсетей нашли пост Марцинкевича во «ВКонтакте» от 2014 года, в котором он заявлял, что не собирается кончать жизнь самоубийством. «Если вдруг на пересылке я вскрою вены или повешусь — значит мне помогли. Очень сильно», — написал он.

О самоубийстве Тесака стало известно 16 сентября. Его тело нашли в одиночной камере. Осужденного готовили для дальнейшей пересылки в Москву. Причиной смерти националиста Максима Марцинкевича предположительно стало удушение (механическая асфиксия).