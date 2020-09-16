Правозащитник заявил об отсутствии жалоб от покончившего с собой в СИЗО Тесака

Правозащитник заявил об отсутствии жалоб от покончившего с собой в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом сообщает РИА Новости.

Челябинский уполномоченный по правам человека дважды за последние две недели был в СИЗО, где содержался Тесак, но не получал жалоб от него и от его друзей и родных.

Прокуратура также приступила к собственной проверке обстоятельств смерти заключенного.

Два источника, близких к друзьям погибшего, сообщили «Ленте.ру», что ему якобы угрожали пожизненным сроком. «Ему оставалось досидеть десять месяцев [до мая 2021 года], но Максу четко сказали, что он будет сидеть пожизненно. Им занималась бригада оперативников ФСБ из Москвы», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно о самоубийстве Марцинкевича в СИЗО. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу, пояснил один из его адвокатов Иван Сидоров.

По словам Алексея Михальчика, другого адвоката Марцинкевича, националиста пытали на протяжении последних трех месяцев. Тесак якобы рассказал ему о пытках ради признаний в убийствах, совершенных в Москве в 90-х. Михальчик заявил, что у него есть «очень серьезные сомнения» в том, что Марцинкевич сам свел счеты с жизнью.