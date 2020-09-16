Адвокат сообщила о затяжной депрессии Тесака

У российского националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, покончившего с собой 16 сентября, была затяжная депрессия. Об этом «Ленте.ру» сообщила одна из его адвокатов Валентина Трофимик.

В то же время она отметила, что пока рано говорить о причинах и обстоятельствах произошедшего.

Трофимик подтвердила смерть Марцинкевича в одиночной камере СИЗО №3 в Челябинске.

Ранее в среду издание Baza сообщило о самоубийстве националиста. Между тем его адвокат Алексей Михальчик усомнился в том, что его подзащитный покончил собой, а также рассказал о пытках Марцинкевича, которые продолжались на протяжении последних трех месяцев.

В декабре 2018 года Тесака приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В июне 2017-го его признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве.

В октябре 2019-го приговор Марцинкевичу пересмотрели и вид исправительного учреждения, где он отбывал наказание, изменили с колонии строгого режима на колонию общего режима.

Активист ультрарадикальных организаций и один из лидеров движения «Реструкт» был трижды осужден за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах.