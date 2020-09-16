Раскрыто содержание угроз Тесаку перед самоубийством в СИЗО

Покончившему с собой в камере челябинского СИЗО националисту Максиму Марцинкевичу (Тесак) якобы угрожали, что он будет сидеть пожизненно. Содержание угроз «Ленте.ру» раскрыли два источника, близких к друзьям погибшего.

«Ему оставалось досидеть десять месяцев [до мая 2021 года], но Максу четко сказали, что он будет сидеть пожизненно. Им занималась бригада оперативников ФСБ из Москвы», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее 16 сентября стало известно о самоубийстве Марцинкевича в СИЗО. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу, пояснил один из его адвокатов Иван Сидоров.

По словам Алексея Михальчика, другого адвоката Марцинкевича, националиста пытали на протяжении последних трех месяцев. Тесак якобы рассказал ему о пытках ради признаний в убийствах, совершенных в Москве в 90-х. Михальчик заявил, что у него есть «очень серьезные сомнения» в том, что Марцинкевич сам свел счеты с жизнью.