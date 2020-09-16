Адвокат рассказал о явке с повинной Тесака перед самоубийством

Националиста Максима Марцинкевича (Тесака) перед тем, как он совершил самоубийство, везли в Москву для явки с повинной по новому уголовному делу. Об этом агентству «Москва» рассказал адвокат Иван Сидоров.

По его словам, Максима на следующей неделе должны были доставить в столицу. Он якобы написал явку с повинной, сказал защитник. Он пытается в настоящее время прояснить обстоятельства смерти Тесака у Общественной наблюдательной комиссии Челябинска.

Ранее 16 сентября адвокат усомнился в том, что Марцинкевич покончил собой. По его словам, версия о самоубийстве нуждается в проверке.

Тело Марцинкевича нашли в одной из одиночных камер следственного изолятора №3 в Челябинске, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой он написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «Простите меня».

В декабре 2018 года националиста приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В июне 2017-го Марцинкевича признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве.

В октябре 2019-го приговор Марцинкевичу пересмотрели, и вид исправительного учреждения, где он отбывал наказание, изменили с колонии строгого режима на колонию общего режима.

Активист ультрарадикальных организаций и один из лидеров движения «Реструкт» был трижды осужден за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему — 2 года и 10 месяцев.

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