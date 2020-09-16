Раскрыто содержание предсмертной записки Тесака

Раскрыто содержание предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

В своем послании он написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска, в камере которого его нашли мертвым. Тесак также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник.

Записку он закончил словами «Простите меня».

Ранее 16 сентября стало известно о самоубийстве Марцинкевича в челябинском СИЗО. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его адвокат выразил сомнение в версии о суициде Тесака.

В декабре 2018 года его приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В июне 2017-го Марцинкевича признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве.

В октябре 2019-го приговор ему пересмотрели, и вид исправительного учреждения, где он отбывал наказание, изменили с колонии строгого режима на колонию общего режима.

Активист ультрарадикальных организаций и один из лидеров движения «Реструкт» был трижды осужден за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему — 2 года и 10 месяцев.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru