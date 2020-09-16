Националист Максим Тесак Марцинкевич покончил с собой

Российский националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, покончил с собой. Об этом сообщает издание Baza.

Тело Марцинкевича нашли в одной из одиночных камер следственного изолятора №3 в Челябинске, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву.

Известно, что Марцинкевич оставил предсмертную записку, ее содержание пока не раскрывается.

В декабре 2018 года националиста приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В июне 2017-го Марцинкевича признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве.

В октябре 2019-го приговор Марцинкевичу пересмотрели, и вид исправительного учреждения, где он отбывал наказание, изменили с колонии строгого режима на колонию общего режима.

Активист ультрарадикальных организаций и один из лидеров движения «Реструкт» был трижды осужден за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему — 2 года и 10 месяцев.