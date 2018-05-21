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Суд отменил приговор националисту Тесаку

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Максим Марцинкевич (Тесак)

Мосгорсуд отменил приговор националисту и лидеру запрещенной в России организации «Реструкт» Максиму Марцинкевичу (Тесаку), его дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Как говорится в сообщении, суд отправил на новое рассмотрение материалы в отношении пресс-секретаря движения «Реструкт» Евдокима Князева. Также он смягчил наказание троим фигурантам дела: Дмитрию Шильдяшову — до 5 лет 10 месяцев колонии строгого режима, Роману Максимову — до 4 лет и 10 месяцев общего режима, Александру Шанкину — до 5 лет и 10 месяцев общего режима. В отношении других фигурантов приговор остался без изменений и вступил в силу.

Приговор Тесаку был вынесен 27 июня 2017 года. Марцинкевич был осужден на десять лет, другие участники «Реструкта» — на сроки от трех до десяти лет.

По версии следствия, Тесак и его сподвижники, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами. Все происходило в 2012-2014 годах в рамках организованного ими движения «Оккупай-Наркофиляй», связанного с борьбой против торговцев курительными смесями.

Следствие считает Марцинкевича и его сообщников причастными к нападениям на восьмерых человек, один из которых от полученных телесных повреждений скончался.

Тесак — активист ультрарадикальных организаций и один из лидеров движения «Реструкт». Он был трижды осужден за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему — два года и 10 месяцев.

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