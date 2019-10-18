Националист Тесак покинет зону строгого режима

Националисту и лидеру запрещенной в России организации «Реструкт» Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак, пересмотрели приговор. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает Russian Deadline со ссылкой на адвоката Марцинкевича Владимира Седых.

По словам Седых, основанием для пересмотра приговора Марцинкевичу стала декриминализация статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ, а также ряд поданных ходатайств.

В результате Сыктывкарский городской суд 17 октября освободил Марцинкевича от наказания по трем преступления, предусмотренным статьей 282 УК РФ. Также было отменено наказание по части 5 статьи 69 («Назначение наказания по совокупности преступления») УК РФ.

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Как отмечает адвокат, наказания Марцинкевича по части 2 статьи 162 («Разбой») и части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ были снижены, а вид исправительного учреждения, где он отбывает наказание, был изменен с колонии строгого режима на колонию общего режима.

Между тем, по данным сайта Сыктывкарского городского суда, окончательное решение, касающееся пересмотра приговора Максима Марцинкевича, еще не вынесено.

29 декабря 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. 27 июня 2017 года тот же суд признал националиста виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве и приговорил к 10 годам.

Тесак — активист ультрарадикальных организаций и один из лидеров движения «Реструкт». Он был трижды осужден за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему — 2 года и 10 месяцев.

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