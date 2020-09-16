Адвокат назвал причиной суицида Тесака выбитые из него признания в убийствах

Алексей Михальчик, адвокат российского националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, сообщил, что его подзащитного во время этапа в Красноярске поместили в так называемую пресс-хату. Об этом юрист в среду, 16 сентября, рассказал изданию «Коммерсантъ».

По его словам, из Тесака выбивали показания. Его заставили признаться в совершении тяжких преступлений, в том числе убийств.

Ряд других адвокатов, защищавших Марцинкевича в разное время, усомнились в самоубийстве их подзащитного. Один из юристов вспомнил, что Тесак уже вскрывал себе вены, но делал это в знак протеста.