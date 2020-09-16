Стало известно о попытке врачей спасти Тесака в СИЗО

В Челябинске официально подтвердили смерть российского националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает телеканал «360» со ссылкой на начальника пресс-службы главного управления ФСИН России по Челябинской области Ольгу Емельянову.

По ее словам, предварительная причина смерти Марцинкевича — суицид. Врачи пытались его спасти, однако помочь ему не удалось.

В следственном изоляторе проводится проверка. Выясняются обстоятельства ЧП.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, порезов и следов побоев на теле Тесака обнаружено не было. Глазок камеры был заклеен изнутри.

Ранее сообщалось, что Марцинкевич оставил предсмертную записку. В ней он написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска, в камере которого его нашли мертвым. Тесак также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записку он закончил словами «Простите меня».