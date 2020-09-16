Появились подробности самоубийства Тесака в камере СИЗО

Появились подробности самоубийства российского националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, в камере СИЗО №3 Челябинска. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечается в сообщении, Марцинкевич находился один в четырехместной камере. В момент самоубийства свидетелей рядом с ним не оказалось. Видеонаблюдение в камере Марцинкевича не велось, поэтому следователи в настоящее время изучают кадры из коридоров изолятора.

Ранее сообщалось, что раскрыто содержание предсмертной записки Марцинкевича. В своем послании он написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска, в камере которого его нашли мертвым. Тесак также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записку он закончил словами «Простите меня».

16 сентября стало известно о самоубийстве Марцинкевича в челябинском СИЗО. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его адвокат выразил сомнение в версии о суициде Тесака.

В декабре 2018 года Марцинкевича приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В июне 2017-го Марцинкевича признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве.

В октябре 2019-го приговор ему пересмотрели, и вид исправительного учреждения, где он отбывал наказание, изменили с колонии строгого режима на колонию общего режима.

Активист ультрарадикальных организаций и один из лидеров движения «Реструкт» был трижды осужден за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему — 2 года и 10 месяцев.