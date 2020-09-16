Названа причина смерти Тесака

Причиной смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесак), найденного мертвым в камере челябинского СИЗО, стало удушение (механическая асфиксия). Об этом в среду, 16 сентября, источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Ленте.ру».

Ранее два источника, близких к друзьям погибшего, рассказали «Ленте.ру», что Марцинкевичу угрожали пожизненным сроком.

16 сентября стало известно о самоубийстве Марцинкевича в СИЗО. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу, пояснил один из его адвокатов Иван Сидоров.

По словам Алексея Михальчика, другого адвоката Марцинкевича, националиста пытали на протяжении последних трех месяцев. Тесак рассказывал ему о пытках, целью которых было добиться от него признания в убийствах, совершенных в Москве в 90-х. Михальчик заявил, что у него есть «очень серьезные сомнения» в том, что Марцинкевич сам свел счеты с жизнью.

В декабре 2018 года Марцинкевича приговорили к десяти годам колонии строгого режима за нападение на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В июне 2017-го Марцинкевича признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве. В октябре 2019-го приговор пересмотрели, и вид исправительного учреждения, где Марцинкевич отбывал наказание, изменили с колонии строгого режима на колонию общего режима.

Активист ультрарадикальных организаций, один из лидеров движения «Реструкт» был трижды осужден за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему — 2 года и 10 месяцев.