Следователи начали проверку обстоятельств гибели Тесака

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку обстоятельств гибели националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в камере челябинского СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления ведомства Владимир Шишков.

По данным СКР, утром 16 сентября в камере СИЗО №3 было обнаружено тело заключенного. Марцинкевич оставил предсмертную записку.

В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Адвокат националиста Алексей Михальчик заявил, что Тесака пытали на протяжении последних трех месяцев. По его словам, 9 сентября в Новосибирске Марцинкевича посетил адвокат, и Тесак рассказал ему о пытках с целью добиться от него признаний в убийствах, совершенных в Москве в 90-х. Михальчик заявил, что у него есть «очень серьезные сомнения» в том, что Марцинкевич сам свел счеты с жизнью.

Ранее 16 сентября стало известно о самоубийстве Марцинкевича в челябинском СИЗО. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу, пояснил другой его адвокат Иван Сидоров.

В предсмертной записке написано, что Марцинкевич не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска, в камере которого его найдут мертвым. Он также попросил передать своей гражданской жене, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «Простите меня».

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