Во ФСИН началась проверка после самоубийства Тесака

В Челябинской области региональное управление ФСИН России начало служебную и доследственную проверку по факту суицида националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Об это в среду, 16 сентября, сообщает ТАСС

По данным агентства, служебная проверка направлена на установление всех обстоятельств произошедшего в СИЗО №3 Челябинска. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что Марцинкевич оставил предсмертную записку. В ней он написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска, в камере которого его нашли мертвым. Тесак также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записку он закончил словами «Простите меня».

Тело Марцинкевича нашли в одной из одиночных камер следственного изолятора №3 в Челябинске, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву.

В декабре 2018 года националиста приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В июне 2017-го Марцинкевича признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве.

В октябре 2019-го приговор Марцинкевичу пересмотрели, и вид исправительного учреждения, где он отбывал наказание, изменили с колонии строгого режима на колонию общего режима.

Активист ультрарадикальных организаций и один из лидеров движения «Реструкт» был трижды осужден за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему — 2 года и 10 месяцев.