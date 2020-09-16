Найденный мертвым Тесак обещал не кончать жизнь самоубийством

Пользователи соцсетей нашли пост националиста Максима Марцинкевича (известен как Тесак) во «ВКонтакте», в котором он заявляет, что не собирается кончать жизнь самоубийством. Ранее его нашли мертвым в челябинском СИЗО.

Текст датирован 13 октября 2014 года, он был был написан в СИЗО от руки и передан сторонникам националиста. В нем Марцинкевич подчеркнул, что «ликвидировать человека в этой системе стоит недорого» и что он допускает, что кто-то может выставить его убийство как суицид.

«Жизнь самоубийством я кончать не собираюсь ни в каком случае. Если вдруг на пересылке я вскрою вены или повешусь — значит мне помогли. Очень сильно», — написал он. Тесак добавил, что обещает продолжать борьбу.

Он пояснил, что не имеет заболеваний, угрожающих здоровью, в том числе не страдает сердечной недостаточностью. 16 сентября, когда стало известно о смерти Марцинкевича, комментарии к записи начали пополняться свежие сообщения о том, что националист правильно опасался за свою жизнь.

Днем 16 сентября сообщили о самоубийстве Тесака. Его тело нашли в одиночной камере. Осужденного готовили для дальнейшей пересылки в Москву. Утверждается, что он оставил предсмертную записку.

Адвокат Алексей Михальчик заявил, что у него есть «очень серьезные сомнения» в том, что Марцинкевич сам свел счеты с жизнью. Похожим образом на данные о суициде отреагировал и шоумен Стас Барецкий.

В декабре 2018 года Тесака приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Через год приговор Марцинкевичу пересмотрели и вид исправительного учреждения изменили на колонию общего режима.