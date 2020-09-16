Стас Барецкий назвал инсценировкой самоубийство Тесака

Шоумен Стас Барецкий назвал инсценировкой самоубийство Максима Марцинкевича, известного как Тесак, в СИЗО Челябинска. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Там мутная история, мы это сейчас выясняем. Он волевой человек, вряд ли бы он сам на это пошел. Скорее всего, это подстроили», — отметил Барецкий. По его словам, Марцинкевич — достаточно неуживчивый человек, но в душе справедливый.

По данным издания Baza, российский националист Максим Марцинкевич покончил с собой. Его тело нашли в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске. Там осужденный находился временно для дальнейшей пересылки в Москву.

Активиста ультрарадикальных организаций и одного из лидеров движения «Реструкт» в июне 2017-го признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве. В декабре 2018 года националиста приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.