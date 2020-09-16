Состояние Тесака перед суицидом определили по почерку в записке

Опубликованная в сети предсмертная записка действительно принадлежит погибшему националисту Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак. Об этом телеканалу «360» сообщила руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль, которая сравнила документ с образцами почерка Марцинкевича прошлых лет.

«Записка написана им самим, очень похож психомоторный стереотип письма во всех образцах почерка», — сказала она.

Графолог изучила надписи и определила состояние Марцинкевича перед суицидом. По ее словам, во время написания записки он испытывал нервозность, тревогу, был внутренне зажат. Для анализа обстоятельств и причин его поступка необходимо провести глубокое графологическое исследование, отметила Дрыгваль.

Ранее адвокат россиянина Валентина Трофимик рассказала «Ленте.ру», что у ее подзащитного была затяжная депрессия. Еще один его защитник Алексей Михальчик усомнился в версии самоубийства и говорил, что последние несколько месяцев Тесака пытали, чтобы выбить признание в убийствах, совершенных в 1990-х годах.

Тело Марцинкевича нашли в камере СИЗО в Челябинской области. По предварительный данным, он совершил самоубийство, находясь один в камере. Рядом с трупом лежали лезвие от бритвы и шнурок. В камере также лежала записка от имени осужденного, в которой он просил прощения у руководства изолятора, просил передать книги и личный дневник его гражданской жене, а личные вещи уничтожить.

В декабре 2018 года Максим Марцинкевич был приговорен к десяти годам заключения за разбой и хулиганство.