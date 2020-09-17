В СКР рассказали о признании погибшего Тесака в серии убийств

Националист Максим Марцинкевич (Тесак) незадолго до своей гибели чистосердечно признался в нескольких убийствах, совершенных с 2003 по 2007 годы. Об этом в четверг, 17 сентября, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила «Комсомольской правде».

По словам Петренко, Марцинкевич, в частности, признался в совершении двойного убийства, о котором ранее не было известно следователям. Он детально описал события и указал место, где были спрятаны тела погибших. Выехавшие на место следователи подтвердили слова Марцинкевича.

Как уточняет Telegram-канал Baza, речь может идти о двойном убийстве, совершенном в 2007 году в Обнинске под Калугой. В то время участники одной из группировок националистов жестоко расправились с уроженцем Дагестана и гражданином Таджикистана.

Оба убийства были сняты на видео и выложены в сеть. Первоначально правоохранительные органы сообщали, что оба ролика — постановочные. Однако позже в СКР подтвердили подлинность записи. О задержании убийц следствие сообщило вскоре после этого.

Ранее Светлана Петренко сообщила, что националист Марцинкевич совершил самоубийство в СИЗО. По ее словам, об этом можно говорить «с уверенностью» — у Тесака был «очень серьезный» мотив для суицида из-за установления его причастности к двойному убийству 2007 года.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня». Родители Марцинкевича уверены, что их сын не мог покончить собой и потребовали возбудить уголовное дело об убийстве.