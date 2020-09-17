Судмедэксперты решили провести дополнительное обследование тела Тесака

Судмедэксперты решили провести дополнительное посмертное обследование тела националиста Максима Марцинкевича (Тесака), обнаруженного мертвым в камере челябинского СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката погибшего Алексея Михальчика.

По его словам, назначена посмертная экспертиза для установления причины смерти, она займет пять дней. Защитник предположил, что ее решили провести из-за возникшего общественного резонанса. Еще 16 сентября отцу Марцинкевича обещали выдать тело сына в ближайшее время.

Ранее 17 сентября сообщалось, что в камере нашли две посмертные записки Марцинкевича. Послание написано на обратной стороне фотографии. «А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!» — написано там. Под текстом стоит дата — 15 сентября 2020 года — и подпись «твой Нагваль». Также на карточке видны следы крови.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».

Родители Марцинкевича уверены, что их сын не мог покончить собой и потребовали возбудить уголовное дело об убийстве.

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