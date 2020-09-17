Опубликована вторая предсмертная записка Тесака

Издание RT в своем Telegram-канале опубликовало вторую предсмертную записку националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, покончившего с собой в СИЗО №3 Челябинской области.

Послание написано на обратной стороне фотографии. «А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!», — написано там. Под текстом стоит дата — 15 сентября 2020 года — и подпись «твой Нагваль». Также на карточке видны следы крови.

Фото самой записки сделано на фоне книги про коммунизм, которую он просил передать своей гражданской супруге в другой записке. В ней он также написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в камере Марцинкевича нашли несколько предсмертных записок.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».

Ранее 16 сентября сообщалось, что родители Максима Марцинкевича (Тесак), найденного мертвым в СИЗО, уверены, что их сын не мог покончить собой и потребовали возбудить уголовное дело об убийстве.

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