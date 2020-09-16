Соратник Тесака указал на несоответствия в обстоятельствах его смерти

Соратник погибшего националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, указал на несоответствия в обстоятельствах его смерти. Участник группы «Оккупай-педофиляй» из Каменска-Уральского считает, что это было не самоубийство. Его слова приводит издание Ura.ru в среду, 16 сентября.

По его мнению, странным является тот факт, что тело Марцинкевича нашли в этапном боксе, рассчитанном на трех-четырех человек. Он отметил, что в такой камере не должен содержаться только один заключенный.

Также собеседник издания сказал, что Марцинкевич не мог совершить суицид. «Раньше он говорил: "Если меня найдут мертвым, не верьте — я не мог этого сделать". До весны Тесак находился в колонии Красноярска и жаловался, что его заставляют писать явки — признаваться в убийствах», — отметил соратник националиста.

Ранее 16 сентября стало известно о самоубийстве Марцинкевича в СИЗО. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу, пояснил один из его адвокатов Иван Сидоров.

По словам Алексея Михальчика, другого адвоката Марцинкевича, националиста пытали на протяжении последних трех месяцев. Тесак якобы рассказал ему о пытках ради признаний в убийствах, совершенных в Москве в 90-х. Михальчик заявил, что у него есть «очень серьезные сомнения» в том, что Марцинкевич сам свел счеты с жизнью. Как стало известно «Ленте.ру», Тесаку якобы угрожали, что он будет сидеть пожизненно.