В камере Тесака нашли несколько предсмертных записок

В камере националиста Максима Марцинкевича (Тесак), покончившего с собой в СИЗО №3 Челябинской области, нашли несколько предсмертных записок. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, сотрудники СКР обнаружили их после осмотра помещения, в котором содержался националист. Следователи проводят процессуальную проверку для полного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего.

В настоящее время сотрудниками регионального следственного управления СКР проводится опрос свидетелей, назначены необходимые исследования. Следователями будут установлены все обстоятельства и причины, предшествовавшие произошедшему. При наличии оснований будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения, где содержался заключенный.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».

Ранее 16 сентября сообщалось, что родители Максима Марцинкевича (Тесак), найденного мертвым в СИЗО, уверены, что их сын не мог покончить собой и потребовали возбудить уголовное дело об убийстве.