Активист рассказал об «адских» пытках Тесака перед смертью в СИЗО

Российский журналист, оппозиционный активист Евгений Левкович опубликовал новую информацию о пытках в следственном изоляторе, которым подвергался националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. В публикации на Facebook он заявил, что осужденного пытали сотрудники ФСБ из Москвы.

По словам Левковича, родные и адвокаты не могли связаться с Тесаком последние несколько месяцев. «Его все-таки нашли в красноярском СИЗО, но к нему опять же никого не пускали, ссылаясь на карантин», — добавил журналист.

Он подчеркнул, что, когда защитника пустили к Марцинкевичу, националист рассказал о регулярных пытках при участии сотрудников ФСБ из Москвы. Тесак сообщил, что больше не может выносить подобные пытки, утверждает журналист. По его словам, заключенный сказал родным: «Я такого ада не испытывал никогда».

Левкович уточнил, что по приезде в Москву Марцинкевич надеялся обратиться за помощью, чтобы защитить себя и пресечь пытки. «Видимо, ничего не прекратилось, а только усилилось», — заключил журналист.

Днем 16 сентября поступили сообщения о самоубийстве Тесака. Его тело нашли в одиночной камере. Осужденного готовили для пересылки в Москву. Утверждается, что он оставил предсмертную записку. Адвокат Алексей Михальчик выразил «очень серьезные сомнения» в суициде подзащитного.

В декабре 2018 года Тесака приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Через год приговор Марцинкевичу пересмотрели и вид исправительного учреждения изменили на колонию общего режима. В октябре 2014 года Тесак заявлял, что не собирается кончать жизнь самоубийством.