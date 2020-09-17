Девушка Тесака раскрыла его планы в тюрьме

Девушка националиста Максима Тесака Марцинкевича, которую он упомянул в своей предсмертной записке как гражданскую жену, раскрыла его планы в тюрьме. По ее словам, Тесак собирался выйти на свободу после СИЗО. Об этом она рассказала в интервью «Московскому комсомольцу».

Екатерина отметила, что письма Марцинкевича тревожными не были, хотя и стали в последнее время приходить реже, тогда как в первый год переписка была бурной и Тесак писал ей признания в любви.

«В последнее время мы переписывались все реже и реже. Последнее письмо пришло от него два месяца назад», — рассказала Екатерина.

Ранее соратник погибшего националиста указал на несоответствия в обстоятельствах его смерти. Участник группы «Оккупай-педофиляй» из Каменска-Уральского считает, что это было не самоубийство. По его мнению, странным является тот факт, что тело Марцинкевича нашли в этапном боксе, рассчитанном на трех-четырех человек. Он отметил, что в такой камере не должен содержаться только один заключенный.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».