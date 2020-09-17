СКР назвал мотив самоубийства Тесака

У националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, был очень серьезный мотив для самоубийства. Об этом «КП» заявила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, Тесак был осужден на 10 лет и должен был освободиться условно-досрочно через пару лет, но обстоятельства изменились. В колонии Красноярского края один из осужденных националистов назвал Марцинкевича причастным к двойному убийству лиц неславянской национальности, совершенному в 2007 году. В сети была распространена видеозапись казни, но расследование было приостановлено в связи с неустановлением виновных.

Петренко указала, что в ходе проверки показания осужденного о причастности Марцинкевича к этому преступлению подтвердились. Сам он был готов назвать следствию место захоронения тел погибших.

Тесак рассказал следствию, что слишком поздно разочаровался в своих националистических взглядах, которые толкали его к убийствам.

«Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало», — сказала представитель СКР.

16 сентября Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Если вы стали свидетелем важного события или у вас есть новость для отдела «Силовые структуры», напишите сюда: crime@lenta-co.ru



