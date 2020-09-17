Опубликовано предсмертное письмо Тесака своей девушке с признанием в убийствах

В сети появился текст последнего письма националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, перед тем, как он покончил с собой в СИЗО №3 Челябинска. Послание в четверг, 17 сентября, публикует издание Baza.

Как следует из текста письма, оно адресовано девушке Марцинкевича, которую он называет Рыськой. Тесак просил отправить ей записку вместе с книгой и своим дневником. В настоящее время это послание изучают следователи — его копия приобщена к материалам дела о гибели осужденного.

Судя по тексту, утверждает Baza, именно это письмо можно считать настоящей предсмертной запиской Марцинкевича — в нем он признается, что совершал «идеологически обоснованные убийства». Некоторые выдержки из послания:

«Привет, моя любимая Рыська! Ты прости меня за то, что я это сделал. Но другого пути для себя я не вижу. (...) Я-то свои перспективы очень внимательно изучил за полгода в Красноярске. Абсолютно никаких шансов на более-менее нормальный исход.

Хочется спросить, почему все так несправедливо, но я сам во всем виноват. Конечно, если бы в 16 лет мне в руки попала бы не "Моя борьба" ("Майн кампф", запрещенная в России книга Адольфа Гитлера — прим. «Ленты.ру»), а [другая книга], то, скорее всего, вся моя жизнь пошла бы иначе.

Стал бы я не НС [национал-социалистом], а либертарианцем, не насовершал целой кучи идеологически обоснованных убийств, не сидел бы в тюрьме, и вот сейчас на пересылке в Челябинске не готовился бы совершить самоубийство».

Ранее 17 сентября сообщалось, что Марцинкевич давал признательные показания о совершенных им убийствах в отсутствие адвоката.

16 сентября Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере челябинского СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Рядом была предсмертная записка, в которой говорилось, что Марцинкевич не хочет «доставлять неприятности администрации СИЗО» и просит передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записка заканчивается словами «простите меня».