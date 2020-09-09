За Ефремовым в СИЗО установили постоянное видеонаблюдение

Сотрудники СИЗО «Водник» заявили, что актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет лишения свободы, будут содержать только в тех камерах, где ведется видеонаблюдение. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, камеры наблюдения в изоляторе фиксируют все перемещения актера — от прогулки до похода на помывку.

Такой режим в СИЗО ввели после того, как в одной из камер нашли мертвым топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. На теле заключенного было три колото-резаных ранения: одно — в области шеи, два — в области сердца. Изначально сообщалось, что топ-менеджер совершил самоубийство, затем Следственный комитет завел дело по статье «Убийство», но потом смерть Евдокимова вновь назвали суицидом.

Ранее сообщалось, что юрист Борис Кузнецов раскрыл перспективы отмены приговора актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре Москвы. По его словам, это возможно в случае, если в отношении свидетелей возбудят уголовное дело за дачу ложных показаний. «Они тогда могут дать показания на Пашаева. В этом случае можно вести речь, что нарушено право на защиту Ефремова, а это, возможно, приведет к отмене приговора», — объяснил юрист. Он также отметил, что при новом судебном разбирательстве приговор может стать мягче.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП. Вечером 8 июня он в состоянии алкогольного опьянения на своем внедорожнике столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, погиб.