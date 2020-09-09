Раскрыты перспективы отмены приговора Ефремову

Юрист Борис Кузнецов раскрыл перспективы отмены приговора актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом он написал в Facebook.

«Возбуждение уголовного дела в отношении свидетелей — важно. Они тогда могут дать показания на Пашаева. В этом случае можно вести речь, что нарушено право на защиту Ефремова, а это возможно приведет к отмене приговора. При новом судебном разбирательстве приговор может быть мягче», — считает он.

Ранее 9 сентября сообщалось о необходимости дать уголовно-правовую оценку по признакам фальсификации доказательств и лжесвидетельствования, представленными Эльманом Пашаевым и свидетелями в рамках уголовного процесса над Ефремовым. Об этом заявил член Общественного совета при столичном управлении МВД Юрий Шаркович. Он также напомнил об истории со старыми фактами мошенничества, связанными с Пашаевым.

Стало известно, что суд выделил материалы по ложным показаниям свидетелей защиты и планирует отправить их в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания»).

Суд, оглашая приговор Ефремову, указал на недостоверные показания трех человек: Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна, выступивших со стороны защиты. Они заявляли, что видели в машине актера до и после аварии неизвестного молодого человека. А Ефремов после ДТП якобы выходил с пассажирского места.

Свидетели обвинения утверждали обратное: они видели артиста сильно пьяным за рулем и помогали вытаскивать его после столкновения с водительского кресла.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП. Вечером 8 июня он в состоянии алкогольного опьянения на своем внедорожнике столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артист заявлял, что не помнит произошедшего.

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