На давших показания в пользу Ефремова заведут уголовные дела

Свидетелям, давшим в суде показания в пользу актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, грозит уголовная ответственность за лжесвидетельство. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, суд выделил материалы по ложным показаниям свидетелей защиты и планирует отправить их в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания»).

Суд, оглашая приговор Ефремову, указал на недостоверные показания троих человек: Александра Кобеца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна, выступивших со стороны защиты, уточняет агентство «Москва» в своем Telegram-канале. Они заявляли, что видели в машине актера до и после аварии неизвестного молодого человека. А Ефремов после ДТП якобы выходил с пассажирского места.

Свидетели обвинения говорили обратное: они видели артиста сильно пьяным за рулем и помогали вытаскивать его после столкновения с водительского кресла.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП. Вечером 8 июня он в состоянии алкогольного опьянения на своем внедорожнике столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артист заявлял, что не помнит произошедшего.

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