Под крики толпы автозак увез Ефремова в СИЗО

Толпа встретила актера Михаила Ефремова, приговоренного к восьми годам колонии за смертельную аварию на Садовом кольце, криками «Свободу!». Запись во вторник, 8 сентября, публикует Telegram-канал Mash.

Под крики группы поддержки Ефремова посадили в автозак и увезли в СИЗО.

Как уточняет РИА Новости, также у суда были и те, кто счел наказание недостаточно строгим, скандируя «Мало!».

Смертельная авария произошла вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, погиб.